Chano Rivera escucha, propone y lidera el cambio que Honduras necesita

Tegucigalpa – El candidato presidencial por la Democracia Cristiana, Mario “Chano” Rivera, refuerza su compromiso con el pueblo hondureño recorriendo mercados, barrios y comunidades para escuchar de primera mano las demandas de la ciudadanía. Este viernes visitó el mercado Álvarez, donde constató la difícil situación que enfrentan locatarios y vendedores por las bajas ventas, la inseguridad y la falta de créditos.

“El país está cansado de promesas vacías. Venimos a escuchar, pero también a proponer soluciones reales para mejorar la vida de nuestra gente”, declaró Rivera, quien estuvo acompañado por los candidatos a diputados por Francisco Morazán y el aspirante a la alcaldía capitalina.

El líder demócrata cristiano plantea medidas que impulsen la generación de empleo, el acceso a créditos y el fortalecimiento de la seguridad, colocando a las personas en el centro de su proyecto político. Durante el recorrido, un vendedor resumió el sentir popular al tomar la mano del candidato: “La economía es un desastre, necesitamos un cambio urgente; queremos un presidente que nos dé seguridad. Estoy de acuerdo con que se lea la Biblia en las escuelas, hay que pensar diferente si queremos que nuestros niños tengan futuro”.

Rivera anunció que este fin de semana continuará su gira en Choluteca, acompañado por los candidatos a diputados de la Democracia Cristiana, a quienes calificó como personas honestas, sin tachas y comprometidas con el país. “Tenemos el mejor equipo y las mejores propuestas. Honduras no puede seguir hundida en la inseguridad, la pobreza y el abandono. Es momento de construir un gobierno que escuche, que actúe y que esté del lado del pueblo”, concluyó. PD