«Chano» Rivera, el primer presidenciable que atiende el llamado del padre Leopoldo Serrano

Tegucigalpa – El aspirante a la presidencia por el partido Democracia Cristiana, Mario «Chano» Rivera se convirtió este jueves en el primer presidenciable que atiende el llamado del padre Leopoldo Serrano, quien mediante una caminata entre Santa Bárbara y Tegucigalpa, aboga por que los políticos cesen los insultos y que promuevan la paz.

“Mi compromiso se mantiene firme con el padre Leopoldo para unir pasos por la paz”, indicó Rivera a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, donde relató que encontró al sacerdote jesuita sobre la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque.

“Ambos coincidimos: Honduras necesita líderes que construyan puentes, no muros”, dijo Chano.

El padre Leopoldo Serrano, camina desde hace siete días, por el diálogo y la no violencia entre los candidatos presidenciales, le pidió a Rivera que le ayude a convencer a los demás. «Solo me faltan dos, hay uno y medio, hay uno que no cuesta, hay otro que sí cuesta, que no voy a decir el nombre», afirmó.

Además de Rivera, Salvador Alejandro Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Juan Asfura del Partido Nacional, Nelson Ávila por el Pinu y Rixi Ramona Moncada Godoy, Partido Libertad y Refundación (Libre), buscan la presidencia de Honduras en las elecciones del 30 de noviembre.

El padre Leo ha pedido a los presidenciables que eviten los insultos en sus campañas políticas, porque si ellos son los sembradores, qué es lo que están sembrado, “cuando se siembra odio, se cosecha odio, porque el odio lo siembran no solo en el partido, en todo Honduras, donde los seguidores de los opositores a la marcha, se convierten en reproductores de ese odio”, ha dicho.

“Escríbanme para que nos podamos reunir porque es un momento de preocupación porque se habla de esa marcha del 16 de agosto, y algunos están en contra de esto que yo estoy haciendo”, mencionó hace unas horas. VC