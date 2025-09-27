“Chano” Rivera asegura que es el único cambio, frente a la vieja política

Tegucigalpa – El candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Mario “Chano” Rivera, aseguró este sábado durante un recorrido por el mercado municipal de El Progreso, Yoro que es el único cambio, frente a la vieja política.

Acompañado por los jóvenes progreseños, Rivera destacó que su propuesta es clara: brindar oportunidades reales en empleo, salud, educación y seguridad, áreas que la vieja política ha olvidado.

Durante el recorrido, el presidenciable destacó que conversar con la gente es interesante pues las personas necesitan de un presidente que los atienda y que los escuche.

“Llegó el gobierno de los emprendedores, porque la gente necesita crédito al 2% de interés, oportunidades para pasar de lo informal a lo formal. Eso hará que crezca la economía como nunca antes, y eso solo lo vamos a lograr con un presidente que entiende y comprende las necesidades de los que menos tienen”, dijo. VC