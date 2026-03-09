Chanel reafirma en París el peso de la era Blazy, con casi ochenta modelos

París – Setenta y ocho propuestas diseñadas por Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, han desfilado a última hora de la tarde de este lunes en la capital francesa. Chaquetas características de la casa, faldas de aberturas, abrigos con o sin cinturón y pantalones de diferentes anchos, entre lo presentado a clientes y prensa.

Una cantidad de lo más numerosa en cuanto a modelos en la semana parisina de la moda, que se clausura mañana. Además, uno de los conjuntos lo ha lucido la modelo española Laura Ponte.

En el Grand Palais, como marca la tradición, en un decorado que reproducía en esta ocasión quince grúas de un quinteto de colores que, por separado, han figurado en varios conjuntos, se ha levantado una colección bien construida y rica en cuanto a variedad.

Vestidos de diferentes largos y algunos con la falda de tablas, propuestas con brillos, buen surtido de chaquetas Chanel, que demuestra que esta pieza atemporal de la historia de la moda sigue, eso sí, revisitada y por tanto rejuvenecida, gracias al talento de Matthieu Blazy.

Drapeados, plisados, motivos de flores, punto, el sempiterno tweed, aunque con ‘twist’ contemporáneo; tejidos de efecto metálico, en un Chanel claramente del siglo XXI.

Como nota original se han visto vestidos cuya parte inferior daban la impresión de ser minúsculas faldas, al incluir un cinturón a pocos centímetros del bajo. Una ‘petite robe noire’ (vestidito negro), el imprescindible de la icónica Gabrielle Chanel, con la espalda descubierta y con una gran flor, ha cerrado el pase.

Para ser propuestas pensadas para el otoño-invierno 2026-27, ha habido bastante color. Aparte de los de las grúas del decorado (rojo, amarillo, verde, azul y blanco), se han visto rosa, naranja -este en un espectacular traje chaqueta-, y blanco y negro, sobre una pasarela con brillos de grises.

En el terreno de accesorios, no podían faltar los bolsos. Desde minúsculos a tamaños más generosos, para llevar de mano o al hombro. El calzado de tacón y principalmente abierto ha estado muy presente.

Entre las maniquíes que han desfilado, la gallega Laura Ponte. Se trata de la segunda vez consecutiva que lo ha hecho para Chanel, tras lucir la alta costura el pasado mes de julio.

Un desfile que ha vuelto a contar, como se ha visto estos días en la capital gala, con mujeres de diferentes edades.

En cuanto a las famosas españolas en el ‘front row’ (primera fila), la actriz Barbara Lennie, chica Almodóvar, y la cantante Amaia Romero han sido dos de las invitadas.

El próximo desfile de Chanel tendrá lugar en Biarritz a finales de abril. Se trata de la primera colección Crucero de su director creativo. EFE