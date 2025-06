Champions, Liga Europa y Liga Conferencia dan el pistoletazo de salida a la campaña 25/26

Madrid – La UEFA dará el pistoletazo de salida a sus tres competiciones de clubes masculinos, la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia, de la temporada 2025/26 este martes con el sorteo de las primeras rondas previas.

El camino a las finales en el Puskas Arena de Budapest, el Besiktas Park de Estambul y el Red Bull Arena de Leipzig, respectivamente, empezará tan solo medio mes después de que se cerrara el programa con la final de la Liga de Campeones en la que el PSG goleó por 5-0 al Inter en Múnich con los tres sorteos de esa ronda inicial que tendrá lugar en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) a las 14.00, 15.00 y 16.00, y tendrá su continuación el miércoles con los de la segunda eliminatoria previa.

A falta de que el organismo continental confirme oficialmente mañana mismo toda la relación de equipos inscritos, en estos sorteos entrarán en liza los representanes de las asociaciones más modestas.

Por ejemplo en la Champions en principio, si no hay modificaciones de última hora, entrarán el Virtus sanmarinés, el Lincoln Red Imps gibraltareño, el Buducnost montenegrino, el The New Saints galés, el Inter Escaldes andorrano, el Shkendija macedonia, el Dinamo Minsk bielorruso, el Levadia Tallin estonio, el Egnatia albanés, el Iberia georgiano, el Hamrun Spartans maltés, el Zalgiris lituano, el Differdange luxemburgués, el Linfield norirlandés, el Breidablik islandés, el Zrinjski bosnio, el Vikingur feroes, el RFS letón, el Noah armenio, el Shelbourne irlandés, el KuPS Kuopio finlandés, el Kairat Almaty kazajo, el Drita kosovar, el Milsami moldavo, el Olimpia esloveno, el Ludogorets búlgaro, el FCSB rumano y el Malmo sueco.

En total habrá tres rondas previas más la ronda de ‘play-off’, cuyos supervivientes se unirán a los equipos que ya tienen garantizada su presencia en la competición definitiva, en la que habrá seis equipos ingleses (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle), cinco españoles (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic y Villarreal), cuatro alemanes (Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort y Borussia Dortmund), tres franceses (PSG, campeón vigente, Marsella y Mónaco), dos neerlandeses (PSV y Ajax) y uno portugués (Sporting), belga (Union SG), turco (Galatasaray) y checo (Slavia Praga).

En la Liga Europa, estarán en el bombo inicialmente el Ilves Tampere finlandés, el Aktobe kazajo, el Pristina kosovar, el Sheriff Tiraspol moldavo, el Celje esloveno, el Spartak Trnava eslovaco, el Sabah azerbaiyano, el Levski Sofía búlgaro, el Cluj rumano, el Hacken sueco, el Paksi húngaro, el AEK Larnaca chipriota, el Legia Varsovia polaco, el Partizan serbio, el Shakhtar ucraniano, el Hapoel Be’er Sheva israelí.

La fase clasificatoria constará de tres rondas y otra de ‘play-off’ para dar el pase a la fase definitiva de Liga en la que ya están, entre otros, Aston Villa, Lyon, Friburgo, Bolonia, Stuttgart, Oporto, Celta o Betis, entre otros.

La nómina de equipos en la primera ronda previa de la Liga Conferencia se eleva a cincuenta equipos, cuyos ganadores progresarán a la segunda y así paulatinamente, tras otra tercera y un ‘play-off’ en el que entrarán en liza equipos como el Nottingham inglés, el Fiorentina italiano, el Mainz alemán, el Estrasburgo francés y el Rayo Vallecano español. EFE

