‘Chainsaw Man’ lidera la taquilla del fin de semana y el biopic de Springsteen decepciona

Redacción internacional – ‘Chainsaw Man – The movie: Reze Arc’, la última película de animé de la plataforma Crunchyroll de Sony, lideró este fin de semana las taquillas de Estados Unidos al recaudar 17.2 millones de dólares en su estreno, mientas que el biopic sobre Springteen no tuvo el recibimiento esperado y se quedó en cuarta posición con 9.1 millones.

‘Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc’/’Chainsaw Man – La película: El arco de Reze’, la cinta japonesa basada en el manga ‘Chainsaw Man’, de Tatsuki Fujimoto, sumó 108 millones de dólares a nivel mundial, según las cifras ofrecidas por la web especializada Box Office Mojo.

El film de animé desplazó a la segunda posición a ‘Black Phone 2’, la cinta dirigida por Scott Derrickson, que suma una recaudación de 49 millones de dólares en Estados Unidos, para un total de 80.4 millones en todo el mundo.

El film de Universal Pictures, secuela de ‘The black phone’ (2021), está protagonizado por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies, que repiten en sus papeles, junto a Demián Bichir.

El drama romántico ‘Regretting You’/’A pesar de ti’ se estrenó en tercer lugar con una recaudación superior a la esperada de 12.8 millones de dólares a nivel local, para un total de 22, 8 en las salas de todo el mundo.

El cuarto puesto fue para ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’, la película autobiográfica del ‘Boss’, protagonizada por el actor Jeremy Allen White, conocido por su papel en la aclamada serie ‘The Bear’.

El biopic, basado en el libro homónimo de Warren Zanes, y dirigido por Scott Cooper, logró una recaudación de 9.1 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, y 16.1 millones en todo el mundo.

Cierra los cinco primeros puestos esta semana la cinta de ciencia ficción ‘TRON: Ares’, con una recaudación de 63.3 millones de dólares en los cines estadounidenses.

La película de Disney, protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges, alcanza ya los 123.3 millones a nivel mundial desde su estreno el pasado 10 de octubre. EFE