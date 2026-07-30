Ceuta, la crisis migratoria que no detiene la valla entre España y Marruecos

Madrid – La actual crisis migratoria en la ciudad norafricana española de Ceuta no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica recurrente en los últimos años. Uno de sus antecedentes más graves tuvo lugar en 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.

Aquel episodio concluyó de manera semejante al actual, con el compromiso entre España y Marruecos de articular mecanismos para la entrega de los migrantes en situación irregular.

La crisis de 2021 se produjo en medio de la mayor crisis diplomática entre Rabat y Madrid de las últimas décadas, desencadenada por la decisión de España de ofrecer asistencia médica al líder del Frente Polisario (movimiento independentista del Sáhara Occidental), Brahim Ghali, enfermo de covid-19.

Algunas de las entradas más importantes:

– 29 septiembre 2005.- Las fuerzas de seguridad matan a tiros a cinco migrantes cuando cerca de 700 trataban de cruzar la valla fronteriza de Ceuta. Un total de 214 consiguieron entrar en la ciudad.

– 6 febrero 2014.- Al menos quince migrantes subsaharianos fallecen ahogados al lanzarse al mar después de tratar de acceder a Ceuta por la frontera, un intento protagonizado por unas 400 personas.

– 9 diciembre 2016.- 438 personas de alrededor de 800 consiguen entrar en Ceuta saltando la valla. 49 personas tuvieron que ser atendidas por contusiones y heridas.

– 1 enero 2017.- Alrededor de 1.100 inmigrantes intentan saltar la valla y solo dos lo consiguen. Cinco agentes de la Guardia Civil española resultan heridos, así como 50 miembros de las Fuerzas Auxiliares marroquíes.

– 17 febrero 2017.- Cerca de 750 personas intentan saltar la valla, de los que 498 consiguieron entrar a Ceuta. Once guardias civiles y 25 inmigrantes resultan heridos.

– 8 agosto 2017.- Un millar de subsaharianos protagonizan un nuevo intento en el que tres guardias civiles resultaron heridos. Un día después, medio millar de migrantes prueban de nuevo, siendo repelidos por Marruecos.

– 23 diciembre 2017.- Unos 700 migrantes tratan de superar la valla y 33 se encaraman a la valla aunque sin llegar a entrar en la ciudad.

– 26 julio 2018.- 602 inmigrantes logran entrar en Ceuta, empleando cal viva, palos y cócteles molotov y causando heridas a 22 guardias civiles. Diez de ellos fueron detenidos.

– 17 y 18 de mayo de 2021.- Más de 10.000 migrantes entran de forma irregular en Ceuta. La mayor parte de esas personas fueron devueltas a Marruecos por procedimientos exprés, pero entre ellas había más de 1.500 menores, que España comenzó a repatriar tres meses después.

– 30 julio 2026.- Miles de jóvenes marroquíes se dirigen de Castillejos (Marruecos) a Ceuta para tratar de cruzar el vallado que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltan las vallas de protección, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraron al paso de los jóvenes. JS