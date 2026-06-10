CESPAD expresa preocupación por alcances de la Ley de Protección Agroindustrial

Tegucigalpa- El director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, manifestó reservas sobre la recién aprobada Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar el ejercicio de derechos fundamentales y la protesta social.

Irías señaló que la normativa surge en medio de una conflictividad agraria que se ha prolongado por más de una década, especialmente en zonas como el Bajo Aguán, Atlántida y Yoro, donde persisten disputas por la tenencia de la tierra y reclamos de comunidades campesinas y garífunas.

Según el analista, la ley incorpora elementos de decretos anteriores que endurecen las sanciones por usurpación, lo que, a su juicio, podría tener implicaciones para las manifestaciones relacionadas con conflictos territoriales.

“Nos preocupa mucho que se agregue este marco jurídico que puede venir a restringir el ejercicio de las libertades democráticas”, expresó.

Asimismo, cuestionó reformas recientes vinculadas al delito de terrorismo, argumentando que la redacción de algunos conceptos podría generar interpretaciones ambiguas y afectar derechos como la libertad de expresión, asociación y reunión.

Irías sostuvo que la conflictividad agraria requiere soluciones holísticas mediante el diálogo y el fortalecimiento institucional, para evitar medidas que puedan profundizar las tensiones existentes en las zonas donde persisten disputas violentas por la tierra. AD