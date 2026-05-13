César Ramos: “La migración forzada seguirá mientras no mejoren las condiciones de vida en el país”

Tegucigalpa – La muerte de dos compatriotas en una nueva tragedia migratoria registrada en Texas volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrentan miles de personas que abandonan sus países impulsados por la necesidad y la falta de oportunidades.

El representante de la Comisión de Acción Social Menonita, César Ramos, lamentó profundamente el hecho y expresó su solidaridad con las familias afectadas, señalando que ninguna familia debería atravesar una situación tan dolorosa.

“Es lamentable este tipo de noticias donde pierden la vida seres humanos. Es preciso que las autoridades pongan atención a estos casos y a la situación de las personas en condición de migración irregular, no para seguir criminalizándolas, condenándolas o reprimiéndolas, sino para brindarles la seguridad física y mental que necesitan”, manifestó.

Ramos cuestionó que las políticas migratorias actuales continúan centradas en la seguridad y no en la protección de los derechos humanos, situación que, según afirmó, obliga a muchas personas a emprender rutas peligrosas en busca de sobrevivencia.

“Desgraciadamente las políticas de migración no tienen un enfoque de derechos humanos sino de seguridad, y las personas se ven en la necesidad de arriesgarse incluso en condiciones donde encuentran la muerte”, expresó.

El representante social advirtió que “mientras las condiciones en el país no mejoren en el plano económico, social, político y ambiental, la gente va a seguir teniendo razones para buscar la migración. Ya no como un derecho, sino obligados por la necesidad”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades actuales para priorizar este tema mediante políticas públicas y acciones concretas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y evitar que más personas arriesguen sus vidas en el camino migratorio.

Por otra parte, Ramos indicó que actualmente se encuentran buscando información para conocer la identificación de los compatriotas y verificar de que zonas eran originarios los fallecidos.

Finalmente, reiteró su mensaje de solidaridad hacia los familiares de las víctimas, subrayando que esta nueva tragedia refleja la dura realidad que enfrentan quienes migran impulsados por la desesperación y la falta de oportunidades. LB