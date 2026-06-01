César Quintanilla advierte alta actividad eléctrica y pide reforzar medidas de prevención

Tegucigalpa- César Quintanilla, Certificado como Líder Mundial Contra el Cambio Climático, señaló que actualmente existe un reporte de alta densidad de actividad eléctrica en diferentes zonas del país.

Según los registros más recientes, departamentos como Valle han reportado hasta 20 descargas eléctricas por kilómetro cuadrado en las últimas horas, lo que evidencia el riesgo que representan las tormentas eléctricas para quienes realizan actividades al aire libre.

Las declaraciones del experto surgen luego de que el doctor y diputado Carlos Umaña también emitiera recomendaciones preventivas tras el incidente ocurrido en Santa Rosa de Copán, donde un rayo impactó a un grupo de jóvenes que practicaban deporte.

En ese sentido Quintanilla, expresó su solidaridad con los seis jóvenes deportistas que resultaron afectados. «Mi solidaridad con ellos y sus familias. Esperamos su pronta y completa recuperación», manifestó Quintanilla al referirse al lamentable incidente que ha generado preocupación en la población hondureña.

Quintanilla destacó que este hecho debe servir como una importante llamada de atención sobre los peligros asociados a las tormentas eléctricas, especialmente para niños, jóvenes y deportistas que frecuentemente entrenan en espacios abiertos.

«La seguridad de nuestros jóvenes debe ser una prioridad compartida entre familias, centros educativos, autoridades y organizaciones deportivas. Más allá de las causas, lo fundamental es enfocarnos en la prevención efectiva», afirmó.

Entre las principales recomendaciones de seguridad emitidas por el especialista destacan: Evitar permanecer en espacios abiertos cuando se escuchen truenos.

Buscar refugio inmediato en un edificio sólido o en un vehículo completamente cerrado.

No refugiarse bajo árboles altos ni cerca de estructuras u objetos metálicos.

Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de reanudar actividades al aire libre.

Quintanilla enfatizó que la educación y la difusión de mensajes claros de prevención pueden salvar vidas y reducir significativamente el riesgo de accidentes relacionados con fenómenos meteorológicos extremos.LB