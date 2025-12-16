Cervecería Hondureña y Coca-Cola impulsan una nueva generación de guardianes ambientales en Honduras

San Pedro Sula – Con el firme compromiso de proteger el bosque de El Merendón y las áreas naturales de Honduras, Cervecería Hondureña, Coca-Cola Honduras, el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) y la Asociación de Promotores Ambientales de Honduras (APAH), junto a aliados estratégicos, celebraron la graduación de 30 jóvenes líderes ambientales formados para convertirse en defensores del patrimonio natural del país.

Entre los graduados, cinco jóvenes promesas del Merendón destacan por su liderazgo y dedicación, simbolizando el nacimiento de una nueva generación de promotores ambientales que transformarán sus comunidades y fortalecerán la sostenibilidad del bosque más emblemático de San Pedro Sula. Esta formación se desarrolló a través del programa ambiental “Hijos del Merendón”, la iniciativa insignia de conservación ambiental impulsada por Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras.

Durante 10 meses de formación integral, los participantes recibieron educación, herramientas y experiencias prácticas en temas clave como: reforestación y restauración ecológica, sistemas agroforestales, brigadas de prevención, combate de incendios forestales, protección de fuentes de agua y gestión comunitaria.

Este proceso busca no solo proteger los ecosistemas del país, sino también empoderar a la juventud rural, brindándoles oportunidades de liderazgo, empleo verde y participación en la toma de decisiones ambientales.

La ceremonia de graduación marcó un hito, reafirmando el compromiso de Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras de impulsar acciones de sostenibilidad que integren ciencia, comunidad y propósito corporativo con la participación comunitaria. Esta alianza demuestra cómo el sector privado puede ser un motor de cambio en la protección de los bosques y el futuro ambiental de Honduras.Milene Fernandez, Gerente de Reputación y Sostenibilidad de Cervecería Hondureña, destacó el impacto positivo de este programa: “En la zona de El Merendón se fortalecen acciones de prevención de incendios y se implementan sistemas agroforestales, se apoya la reforestación estratégica en zonas de recarga hídrica y se incrementa el involucramiento comunitario en la gestión ambiental”, detalló.

María Jobel Flores, de 19 años, decidió participar en el programa juvenil porque quería aportar algo positivo en su comunidad. Aseguró que su visión sobre el medio ambiente cambió: “Antes lo veía como algo lejano; ahora entiendo que somos parte de él y somos responsables de cuidar la riqueza que poseemos, el agua, los árboles y fuentes de nacimiento, cada acción tiene un impacto”. Esto ha fortalecido su compromiso de enseñar a otros a cuidar la montaña de El Merendón.

Por su parte, William Segura, director de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica, expresó: “Creemos en el potencial de los jóvenes como agentes de cambio. Por eso apoyamos iniciativas que les permiten liderar proyectos, innovar y construir comunidades más sostenibles y un futuro mejor para todos.”

Con el respaldo técnico de aliados estratégicos como el Servicio Forestal de EE. UU. y la Asociación de Promotores Ambientales de Honduras, este programa juvenil se posiciona como un modelo exitoso de alto impacto ambiental en el país.