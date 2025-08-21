Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras entregan proyecto de agua comunitario

Tegucigalpa – Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras, en colaboración con la Municipalidad de San Manuel en el departamento de Cortés, inauguraron un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable beneficiando directamente a aproximadamente 2,800 habitantes de Sabana Centro y comunidades aledañas.

– Iniciativa beneficia a 2,800 habitantes del Municipio de San Manuel.

El proyecto de agua contempla un tanque de almacenamiento de 18,000 galones y un moderno sistema de bombeo. Hasta antes de la intervención, las familias de la aldea de Sabana Centro enfrentaban un servicio intermitente de agua potable, disponible solo en días y horas limitadas. Esta situación obligaba al racionamiento y almacenamiento precario, afectando la salud, higiene y calidad de vida de la población.

“En Cervecería Hondureña estamos comprometidos con la protección de nuestros recursos naturales y el bienestar y crecimiento de las comunidades, generando valor compartido”, afirmó Karla Ávila, directora Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

Cervecería Hondureña, como socio embotellador de Coca-Cola, apoya la meta global de devolver más del 100% del agua utilizada en los productos envasados a nivel mundial. A nivel local, el Sistema Coca-Cola está ayudando a proteger y restaurar los bosques mediante la promoción de sistemas agroforestales que incluyen árboles maderables, cacao, café y cultivos frutales en la zona de Merendón.

También ha apoyado los avances tecnológicos y las prácticas agrícolas más sostenibles entre más de 80 agricultores de la región y ha colaborado en la construcción de un centro de procesamiento de chocolate gestionado por un grupo de familias de agricultores locales en Merendón.

«Nos centramos en aumentar la seguridad hídrica mejorando la disponibilidad y la calidad del agua. Trabajamos con socios locales para promover iniciativas que tengan como objetivo conservar y proporcionar acceso a este recurso vital, al tiempo que involucramos a las comunidades locales», destacó William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola para Centroamérica.