Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras continúan impulsando la agricultura regenerativa en El Merendón

San Pedro Sula – Un grupo de 150 agricultores de El Merendón han sido beneficiados nuevamente con la entrega de herramientas de trabajo, fortaleciendo sus capacidades productivas al recibir un importante apoyo del Programa Merendón “Patrimonio de Agua y Vida”, impulsado por Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras, el cual promueve la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades que habitan en la zona de reserva y sus alrededores.

Este beneficio permite continuar fomentando la agricultura sostenible y regenerativa en la zona, permitiendo no solo mejorar la productividad, sino también generar capacidades técnicas y acceso a oportunidades de mercado con mayor valor agregado para los agricultores.

El apoyo brindado por ambas compañías incluye asistencia técnica, capacitación, entrega de insumos y equipamiento agrícola, así como la implementación de parcelas modelo que servirán como espacios de aprendizaje práctico para promover sistemas productivos más sostenibles, eficientes y resilientes frente al cambio climático.

Durante la jornada también se realizó la juramentación de la Junta Directiva de la Asociación de Limoneros del Merendón, una iniciativa impulsada desde Cervecería Hondureña con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria y generar mayores oportunidades de desarrollo para los productores.

“Esta iniciativa se suma al trabajo permanente y cercano que venimos realizando junto a las comunidades para fortalecer sus capacidades productivas y promover prácticas que contribuyan a la conservación de los recursos naturales de la montaña de El Meredón”, expresó Karla Ávila, directora Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

Por su parte, William Segura, Director Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Centroamérica y Caribe sostiene que, impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades también significa fortalecer a quienes protegen y trabajan la tierra día a día. A través del Programa Merendón ‘Patrimonio de Agua y Vida’, reafirmamos nuestro compromiso apoyando iniciativas que promueven una agricultura sostenible y regenerativa, al tiempo que contribuimos a la conservación de uno de los recursos naturales más valiosos para Honduras, como lo es Merendón.

Por más de 15 años, el Programa Merendón se ha consolidado como un modelo de intervención integral que, además de brindar apoyos agrícolas y capacitación, promueve alianzas estratégicas entre el sector público, privado y la sociedad civil.

Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras continúan apoyando proyectos que fortalecen la seguridad hídrica, promueven una agricultura más sostenible y generan nuevas oportunidades para las familias que desempeñan un papel fundamental en la protección de los ecosistemas de la montaña de El Merendón.

A la fecha, se ha liderado el establecimiento de parcelas agroforestales con cultivos de cacao, café, frutales y arboles maderables, logrando la restauración de 171 hectáreas de bosque que antes eran zonas completamente deforestadas.

Con acciones como estas, Cervecería Hondureña continúa impulsando proyectos que combinan desarrollo económico, protección ambiental y bienestar comunitario, contribuyendo a la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de Honduras.