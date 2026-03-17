Cervecería Hondureña y Coca-Cola fortalecen la protección del Merendón

San Pedro Sula – Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras, en el marco de su programa «Merendón: Patrimonio de Agua y Vida», se han unido a la Municipalidad de San Pedro Sula para lanzar la campaña de prevención y combate de incendios forestales en la zona de El Merendón.

Esta iniciativa establece un marco de cooperación técnica e institucional que permite desarrollar acciones conjuntas enfocadas en la prevención y combate de incendios forestales, restauración ecológica, protección de fuentes de agua y el fortalecimiento de las brigadas contra incendios.

Adicionalmente, Cervecería Hondureña enfoca sus acciones de protección en la promoción de una agricultura sostenible entre las comunidades de la zona de reserva. Se han implementado parcelas agroforestales con cultivos de cacao, café y frutales, logrando a la fecha la restauración de 171 hectáreas de bosque. Estas parcelas brindan medios de vida y recursos a las comunidades, además de promover prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y la conservación de la tierra.

Karla Ávila, directora Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña resaltó que: “A través de estas acciones y con el apoyo de nuestros socios, la Municipalidad de San Pedro Sula y las comunidades, hemos trabajado por varios años para garantizar un futuro sostenible para El Merendón, protegiendo 2,000 hectáreas de bosque maduro. Juntos, podemos marcar la diferencia en la lucha contra los incendios forestales y la preservación de nuestro invaluable Merendón, Patrimonio de Agua y Vida”.

De esta forma Cervecería Hondureña continúa liderando acciones de conservación y protección ambiental que permiten la generación de valor compartido y crecimiento para Honduras y sus comunidades.

“La conservación de El Merendón es fundamental para la seguridad hídrica y el bienestar de las comunidades en San Pedro Sula. Por ello, desde Coca-Cola impulsamos acciones que integran prevención de incendios forestales, restauración ecológica y fortalecimiento comunitario, trabajando de la mano con la Municipalidad. Solo a través de alianzas sólidas podemos proteger este patrimonio natural y asegurar su sostenibilidad a largo plazo”, comentó William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica.