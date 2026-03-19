Cervecería Hondureña y Coca-Cola fortalecen acciones de protección ambiental

San Pedro Sula – En el marco del Día Mundial del Agua, Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras llevaron a cabo un importante simposio en alianza con la Secretaría de Ambiente, La Municipalidad de San Pedro Sula, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y aliados estratégicos, para presentar el segundo simposio “Agua para Honduras”, bajo el lema construyendo una visión compartida para la resiliencia hídrica.

La iniciativa forma parte de las acciones promovidas desde Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras para sensibilizar e impulsar acciones en el manejo eficiente del agua en el sector productivo, restauración de cuencas hidrográficas, reforestación de áreas críticas y colaboración con comunidades, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas a largo plazo.

Bajo el lema “Construyendo una visión compartida para la resiliencia hídrica”, el evento se centró en un objetivo claro: convertir ciencia, gobernanza y colaboración en soluciones concretas para las cuencas del Valle de Sula.

Durante la jornada, destacados especialistas compartieron evidencia científica para la toma de decisiones, así como modelos de gobernanza hídrica y soluciones adaptadas a la naturaleza. Las conferencias dieron paso a mesas colaborativas donde instituciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias identificaron acciones para impulsar alianzas y fortalecer la restauración de cuencas estratégicas.

Durante el evento también se resaltó el programa ambiental “Merendón, Patrimonio de Agua y Vida”, de Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras, con el cual se han recuperado 171 hectáreas de bosque con sistemas agroforestales y la protección de 2,000 hectáreas de bosque maduro que antes eran amenazadas constantemente por incendios forestales.

Karla Ávila, Directora Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, resaltó el permanente compromiso y acciones desarrolladas en el Merendón.

Karla Ávila, Directora Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, resaltó el permanente compromiso y acciones desarrolladas en el Merendón: “Estamos liderando proyectos y programas que marcan un antes y un después para las comunidades, sus agricultores y las futuras generaciones, la protección del Merendón es una misión compartida que fortalecemos año con año con aliados estratégicos y cuyos resultados nos llenan de enorme orgullo y satisfacción”.

Estos esfuerzos forman parte de un compromiso que por más de 15 años Cervecería Hondureña ha liderado en la zona del Merendón, reforzando su liderazgo ambiental y la generación de crecimiento y valor compartido para sus comunidades.

El simposio culminó con la presentación de la Agenda Hídrica Colaborativa 2026 – 2028, un mapa concreto de compromisos y oportunidades que guiará a los actores hacia soluciones medibles, sostenibles y replicables en todo el país.