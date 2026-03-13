Cervecería Hondureña suma su décimo galardón Bandera Ecológica

San Pedro Sula – Cervecería Hondureña destaca nuevamente en materia ambiental al recibir su décimo reconocimiento del galardón “Bandera Ecológica de Cambio Climático”, reafirmando su liderazgo en sostenibilidad, otorgado por sus altos estándares de calidad y responsabilidad ambiental en sus procesos de producción de cerveza y refrescos.

–10 años de compromiso sostenible y responsabilidad ambiental

Este reconocimiento es otorgado por el Programa Bandera Ecológica, en alianza con la Secretaría de Recursos Naturales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras.

Para ser reconocidos con esta distinción, se mide el desempeño de las empresas en áreas claves como: cumplimiento legal, manejo del agua, tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos, eficiencia energética, control de emisiones atmosféricas, compras sostenibles, educación ambiental y compensación.

La categoría Tres Estrellas, obtenida por la Planta Refrescos, reconoce a las empresas que no solo cumplen con el 100% de los parámetros obligatorios y cuentan con sistemas de gestión certificados, sino que además promueven mejoras ambientales en su cadena de valor, acompañando a proveedores y aliados en su implementación.

Asimismo, se galardonó la operación de la Planta Cerveza, siendo acreedora al reconocimiento en la categoría de Una Estrella.

Las plantas de producción de cerveza y refrescos de Cervecería Hondureña son catalogadas de clase mundial, con certificaciones ambientales internacionales y enfoque en economía circular, consolidando una operación eficiente y sostenible.

Karla Ávila, directora Legal y Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña resaltó: “Este décimo reconocimiento no es solo un logro, es una confirmación de que estamos haciendo las cosas bien y con visión de futuro. En Cervecería Hondureña asumimos la sostenibilidad como parte central de nuestra operación: cumplimos, mejoramos y acompañamos a nuestra cadena de valor para generar un impacto positivo real en nuestras comunidades. Soñamos en grande y trabajamos todos los días para construir un futuro con más innovación, crecimiento y valor compartido para Honduras”.

Con este nuevo galardón, Cervecería Hondureña consolida una trayectoria sostenida en cumplimiento ambiental y reafirma su compromiso con una operación cada vez más eficiente y responsable en el país, siendo referente de liderazgo y protección ambiental.