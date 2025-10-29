Cervecería Hondureña promueve la moderación en el Día Mundial del Consumo Responsable

San Pedro Sula – En el marco del Día Mundial del Consumo Responsable, Cervecería Hondureña reafirma su compromiso con la promoción de hábitos responsables y el consumo moderado de bebidas con contenido alcohólico, especialmente de la cerveza, la bebida de moderación.

Este año, la compañía adopta el eslogan “Brindemos por la moderación”, una invitación a disfrutar de manera consciente y responsable, reforzando su propósito de fomentar una cultura de consumo inteligente.

Como parte de esta celebración anual, la compañía llevó a cabo una serie de actividades y visitas a negocios, con el propósito de reforzar el mensaje de elegir la moderación, promoviendo la importancia de disfrutar con responsabilidad y de tomar decisiones conscientes al momento de consumir bebidas alcohólicas.

Además, se concientizó a dueños de negocios sobre la venta de cerveza solo a mayores de 18 años (18+) reforzando la cultura de venta responsable.

“En Cervecería Hondureña trabajamos para fomentar una cultura de consumo responsable. A través de nuestras marcas, programas y aliados buscamos inspirar a nuestros consumidores a disfrutar con moderación, entendiendo que el verdadero disfrute está en la responsabilidad”, afirmó Karla Ávila, directora de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

Además, enfatizó que la cerveza es la bebida de la moderación, una bebida versátil y con opciones cero alcohol, que les permite ofrecer a los consumidores hondureños más alternativas para más ocasiones.

El Día Mundial del Consumo Responsable representa una oportunidad para recordar y reforzar el compromiso de la empresa con la sociedad hondureña y su propósito de construir un futuro con más motivos para brindar, donde cada elección sea una experiencia positiva.

Con estas acciones, Cervecería Hondureña refuerza su liderazgo como una compañía comprometida con la promoción del consumo inteligente, invitando a todos sus consumidores a elegir y disfrutar con moderación, porque moderación es cerveza.