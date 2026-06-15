Cervecería Hondureña impulsa iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”

Tegucigalpa – Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cervecería Hondureña y su marca líder SalvaVida celebraron por segundo año consecutivo la iniciativa global “Brindemos por nuestros bares”, un espacio dedicado a reconocer el aporte de miles de emprendedores que, desde sus negocios, dinamizan la economía, generan empleo y crean espacios de convivencia para los hondureños.

– En marco de la copa mundial FIFA 2026

La actividad reunió a propietarios de bares, restaurantes, representantes de asociaciones gremiales, autoridades locales y medios de comunicación, con el propósito de visibilizar el impacto de este sector en el desarrollo económico y social del país.

Más allá de su contribución económica, los establecimientos denominados bares son puntos de encuentro donde las personas se reúnen para compartir experiencias, celebrar momentos importantes y fortalecer lazos amistad.

Karla Ávila, directora Legal & Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

“En Cervecería Hondureña hemos acompañado el crecimiento de muchos emprendedores y negocios que hoy son parte de la vida y recuerdos de miles de hondureños. La Copa Mundial nos brinda una oportunidad especial para celebrar y seguir impulsando espacios donde las personas puedan disfrutar de cada partido y compartir grandes momentos”, expresó Karla Ávila, directora Legal & Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

“Brindemos por nuestros bares, es más que un evento, es una oportunidad para reconocer el trabajo de los emprendedores que, día a día, convierten estos espacios en puntos de encuentro donde las personas comparten, celebran y crean recuerdos. Su aporte es importante para la economía, turismo y vida social”, concluyó Ávila.

Mientras millones de aficionados alrededor del mundo viven la emoción de la Copa Mundial, la iniciativa también pone en el centro a quienes hacen posibles esos momentos de encuentro: Los emprendedores de bares y restaurantes, quienes, con su trabajo diario impulsan la economía de sus ciudades y convierten cada partido en una oportunidad para compartir y disfrutar.