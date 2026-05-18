Cervecería Hondureña impulsa el reciclaje de vidrio con Mega Centro de Acopio en Ocotepeque

Ocotepeque – Con el propósito de fortalecer la gestión del reciclaje y avanzar hacia modelos más sostenibles de aprovechamiento de residuos valorizables, Cervecería Hondureña en alianza con la Intermunicipal Valle de Sensenti en Ocotepeque, inauguraron un Mega Centro de Acopio de Vidrio, una infraestructura estratégica que contribuirá al fortalecimiento de la gestión integral de estos residuos en la región occidental del país.

– En alianza con la Intermunicipal Valle de Sensenti, el proyecto amplía la capacidad de reciclaje de vidrio en la zona, promueve la participación comunitaria y consolida prácticas de economía circular en el país.

Este nuevo centro permitirá ampliar la capacidad de recolección y aprovechamiento del vidrio, optimizando su valorización e impulsando un modelo intermunicipal con importantes beneficios para la población y el medio ambiente. Además, la iniciativa busca consolidar al Valle de Sensenti como un referente en la implementación de prácticas de economía circular en Honduras.

La puesta en marcha de este proyecto responde al compromiso de Cervecería Hondureña de impulsar y fortalecer soluciones ambientales que generen impacto positivo en las comunidades, al tiempo que fortalecen las cadenas de reciclaje y fomentan la participación de actores locales en la gestión responsable de los residuos.

Estas iniciativas son parte del programa de reciclaje Hagámosla Circular liderado por Cervecería Hondureña y Coca-Cola Honduras, con el cual se apoya la cadena de reciclaje en diferentes puntos del país, así como la generación de oportunidades de empleo y valor compartido, partiendo de la correcta disposición de residuos valorizables como el plástico y vidrio, entre otros.

Como parte del apoyo al proyecto, se ha brindado acompañamiento técnico y apoyo directo mediante la entrega de herramientas de trabajo y equipo de protección personal para un grupo de recicladores en la zona.

Karla Ávila, directora Legal & Asuntos Comparativos de Cervecería Hondureña.

“Este Mega Centro de Acopio representa un paso importante en nuestro compromiso por continuar impulsando soluciones sostenibles y fortalecer la economía circular en el país, generando desarrollo y valor compartido. Creemos en el valor de las alianzas para generar cambios reales y duraderos en beneficio del ambiente y las comunidades”, compartió Karla Ávila, directora Legal & Asuntos Comparativos de Cervecería Hondureña durante el acto inaugural.

Con esta inauguración, Cervecería Hondureña reafirma su compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible de Honduras, impulsando sistemas de recolección y reciclaje más eficientes, inclusivos y replicables a nivel nacional a través de su programa líder Hagámosla Circular.