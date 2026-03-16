Cervecería Hondureña comparte la experiencia de su cultura y talento en Talent Fest

San Pedro Sula – Cervecería Hondureña presentó su Talent Fest, un evento diseñado para que estudiantes universitarios y jóvenes profesionales vivan la experiencia de cómo se trabaja, se innova y se construye cultura dentro de la compañía de bebidas más grande de Honduras.

El Talent Fest nace con el objetivo de mostrar, de forma interactiva y dinámica, cómo se vive la cultura organizacional y cómo funcionan algunas de las áreas claves de la empresa. A través de estaciones interactivas, dinámicas y espacios de networking, los asistentes conocieron de cerca los procesos, equipos y oportunidades que forman parte del día a día en Cervecería Hondureña.

Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de vivir experiencias diseñadas por distintas áreas de la compañía, interactuar con líderes y colaboradores, y entregar su CV para formar parte del banco de candidatos aplicando a su programa global GMT (Graduate Management Trainee).

El programa GMT es una iniciativa global que brinda a jóvenes profesionales la oportunidad de desarrollarse durante 10 meses a través de rotaciones por diferentes áreas estratégicas del negocio. Este modelo permite a los participantes adquirir una visión integral de la compañía, fortalecer sus habilidades de liderazgo y prepararse para asumir posiciones claves dentro de la organización.

“Talent Fest es una invitación a conocer quiénes somos, cómo trabajamos y cómo desarrollamos talento. Queremos que los asistentes no solo escuchen sobre nuestra cultura, sino que la vivan”, destacó Yolanda Méndez, directora de People.

Con esta iniciativa, Cervecería Hondureña reafirma su compromiso con el desarrollo del talento local, creando espacios que conectan a las nuevas generaciones con oportunidades reales de crecimiento profesional en una de las mejores empresas para trabajar en Honduras.

Karla Ávila, directora legal y asuntos corporativos, resaltó que: “Somos una empresa que genera crecimiento y valor compartido para nuestra gente y para Honduras, este evento es una ventana para potenciar el talento hondureño y motivarlos a soñar en grande”.

Finalmente, se reiteró la invitación a los estudiantes universitarios por graduarse y profesionales recién egresados a postularse en el programa GMT, subiendo sus aplicaciones a través de los canales digitales oficiales de la empresa.