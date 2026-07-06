Cerrado el Instituto Superación San Francisco por protesta de padres de familia por despido de guardias de seguridad

Tegucigalpa- Padres de familia del Instituto Superación San Francisco, ubicado en la colonia San Francisco de Tegucigalpa, se tomaron este lunes las instalaciones del centro educativo en protesta por la falta de docentes y el despido de personal, situación que mantiene sin clases a unos 3,000 estudiantes.

Los manifestantes señalaron que la decisión de cerrar el acceso al instituto responde a las constantes carencias que enfrenta el centro educativo. Los quejosos aseguraron que la «gota que derramó el vaso» fue el despido de los dos guardias de seguridad, quienes brindaban la única protección a la comunidad educativa en una zona considerada de alta vulnerabilidad.

Emma Hoyuela, madre de familia, expresó su preocupación por la seguridad de los estudiantes y afirmó que no permitirán que sus hijos asistan a clases mientras el instituto permanezca sin vigilancia. Además, denunció que el centro enfrenta múltiples necesidades que afectan el desarrollo de las actividades académicas.

Por su parte, el docente Roberto Romero explicó que el personal se presentó como de costumbre para impartir clases, pero encontró el instituto tomado por la Asociación de Padres de Familia.

El maestro reconoció que las demandas son legítimas, ya que el centro educativo enfrenta serias deficiencias, entre ellas la falta de agua potable, la ausencia de personal de aseo, el despido de dos trabajadoras sociales y la reducción del personal docente.

Los padres de familia y docentes hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que atienda de manera urgente la problemática, restituya el personal necesario y reconsidere el despido de los guardias de seguridad, al considerar que la ubicación del instituto hace indispensable contar con medidas de protección para salvaguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.LB