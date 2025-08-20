Cerradas de forma indefinida las oficinas sindicales en Infop

Tegucigalpa– Las oficinas del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) permanecen cerradas indefinidamente, tras el secuestro de documentos realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa, donde también se investiga una línea en caso de corrupción con SEDESOL.

El allanamiento se llevó a cabo en el archivo personal de Antolino Díaz, presidente del sindicato, lo que ha sido catalogado como un acto de persecución política por parte de la dirigencia gremial.

Según los representantes, la acción constituye un intento de intimidar a la organización en momentos de alta tensión entre las autoridades y los trabajadores.

La dirigencia sindical ha advertido que no reabrirá las oficinas mientras no se les garantice el respeto a la autonomía del sindicato y la devolución de la documentación incautada.

Por su parte, Antolino Díaz afirmó que el único dinero que él recibe solo es su sueldo.

“No tengo nada que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, ni nada por el estilo, estas personas están tratando de vincular una cosa con la otra, aquí el único que hace transacciones es el director”, afirmó. IR