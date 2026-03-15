Foto del día

Ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 

Por: EFE
Cortina d'Ampezzo (Italy), 15/03/2026.- Performers extinguish the Paralympic flame during the Closing Ceremony of the Milano Cortina 2026 Paralympic Winter Games in Cortina d'Ampezzo, Italy, 15 March 2026. (Italia) EFE/EPA/CLAUDIO THOMA EDITORIAL USE ONLY

Los artistas extinguen la llama paralímpica durante la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 en Cortina d’Ampezzo.EFE/EPA/CLAUDIO THOMA

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img