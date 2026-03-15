Ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 

Foto del díaCeremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 Por: EFE15 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Cortina d'Ampezzo (Italy), 15/03/2026.- Performers extinguish the Paralympic flame during the Closing Ceremony of the Milano Cortina 2026 Paralympic Winter Games in Cortina d'Ampezzo, Italy, 15 March 2026. (Italia) EFE/EPA/CLAUDIO THOMA EDITORIAL USE ONLYLos artistas extinguen la llama paralímpica durante la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 en Cortina d’Ampezzo.EFE/EPA/CLAUDIO THOMA Noticias recientes NacionalesPobladores luchan por sofocar incendio en centro educativo en Guanaja EconomíaDisminuye 0.82 % la tarifa energética en Roatán y Santos Guardiola NacionalesHonduras condena ataques de Irán contra aliados del Golfo y respalda resolución de la ONU Al DíaAccidente en un ferrocarril de Venezuela deja ocho personas heridas Deportes1-0. El Milan pierde ante un Maldini