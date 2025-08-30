Cercamiento de EEUU a Maduro afecta a Libre, indica analista

Tegucigalpa – Para el dirigente del Partido Liberal, Arístides Mejía, el hecho de que el principal aliado de Libertad y Refundación (Libre), “el gobierno de Nicolás Maduro esté prácticamente cercado y con posibilidades de caer en virtud de señalamientos de ser una cúpula gubernamental involucrada en el narcotráfico, está afectando y condicionando la posibilidad o el margen de maniobra que pueda tener Libre para tratar de obstruir las elecciones”.

Mejía, quien fue magistrado en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó que en la actualidad la contienda de las elecciones generales del 30 de noviembre está entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, y relegó a Libre a un tercer lugar.

(Leer) Trump dispuesto utilizar todos los recursos del poder para detener el narcoterrorismo de Venezuela y llevar a los responsables ante la justicia: Casa Blanca

Para Mejía, Libre está muy desgastado por sus errores y abusos en el poder, todos los escándalos que ha tenido últimamente de corrupción, el problema que hubo el año pasado con el tema de eliminar la extradición, con los señalamientos que está recibiendo de parte del gobierno de los Estados Unidos que son graves para el país.

“La gente sabe que tiene repercusiones sobre su vida cotidiana por la importancia que tiene EEUU para los migrantes, para los que hacen comercio, para los que van a curarse allá por problemas de salud”, explicó al indicar que la gente que pudo votar por Libre, a la luz de estos hechos, lo piensa dos veces, además del tema de Venezuela.

(Leer) Abierta investigación sobre pagos por puente aéreo del narco en Honduras, Guatemala y México: Fiscal Pamela Bondi

Mejía reiteró que Libre es un partido que no es democrático, con tendencia extremista y autoritaria. “Existe mucha gente democrática dentro de Libre, pero la dirección del partido no es así, basta con escuchar su discurso, las amenazas que ha proferido que van a utilizar colectivos armados y entrenados”, mencionó.

Además refirió que “la adhesión de Libre a gobiernos autoritarios o dictatoriales como el de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, Irán, todos esos países para entender que lo que intenta Libre es crear una autocracia y quedarse en el poder por muchos periodos”.

En tal sentido, la convicción la tienen, y lo que se les está dificultando es la circunstancias dadas las condiciones actuales y la coyuntura política para que ellos puedan crear una crisis institucional y quedar en el poder como lo habían pensado, reiteró. VC