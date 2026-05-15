Cercado el Cartel del Diablo, ligado al grupo criminal del Mencho

Tegucigalpa – En una ofensiva de los cuerpos de seguridad, fuerzas élites han asestado un golpe a la estructura criminal del «Cártel del Diablo». La operación conjunta, desplegada simultáneamente en las escarpadas cordilleras de Yoro y el norte montañoso de Francisco Morazán, ha derivado en la captura de varios de sus miembros operativos y el desmantelamiento de sus santuarios logísticos en la alta montaña, dejando a la organización al borde de la extinción.

– Entre los capturados del cártel figuran: Carlos Daniel Palma Murillo, alias “Calolo”; Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”; Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo”; Jarol Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”; Selvin Nani Serón Murillo, alias “Serrucho”.

– Asimismo; José Luis Ferrera, alias “Vaca Choca”; Leonel Mejía Cruz, alias “Chicho”; Ruth Dalina Martínez Hernández, conocida como “Nena”; y otro integrante identificado como alias “Sanguinario”, considerado el segundo al mando de la estructura criminal.

En 20 días suman nueve los detenidos vinculados al temido cártel criminal, una de las estructuras del hampa más perseguidas en Honduras, pero que a la par ha mostrado sus vínculos transnacionales. Una serie de operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad en varios departamentos del país, han provocado el enfrentamiento que saldó con una masacre y el repudiado asesinato de un pastor evangélico en la zona.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.

Las autoridades sostienen que esta organización se nutre de operaciones ligadas al narcotráfico, extorsión, distribución de drogas, tráfico de armas y secuestros. Tienen presencia en Yoro, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y Santa Bárbara.

Según las versiones policiales, la estructura es liderada por Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, considerado uno de los principales cabecillas criminales de la zona norte del país, y que según versiones policiales se encuentra herido desplazándose por las agrestes montañas.

Alias “El Diablo” -Esteban Ferrera- fingió su muerte el pasado 13 de marzo cuando se reportó una masacre en Sulaco, Yoro. En esa oportunidad se divulgaron videos de miembros del cártel que aseguraban que el hampón había sido ultimado por una banda contraria y que incluso habría sido decapitado, pero esa versión fue desvirtuada por los cuerpos de inteligencia del Estado. Todo fue una trama.

“El Diablo” continúa prófugo por lo que las autoridades policiales mantienen una recompensa de 500 mil lempiras por información que conduzca a su captura.

Las autoridades aseguran que el grupo utiliza zonas montañosas y cuevas naturales como escondites para evadir los cercos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Yonatan Levi Estrada Villanueva.

El Yonatan

Las autoridades hondureñas identifican a Yonatan Levi Estrada Villanueva como el presunto máximo líder del denominado “Cártel del Diablo”.

Aunque durante varias semanas se señaló a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, como principal cabecilla, recientes investigaciones policiales establecen que Estrada Villanueva sería el verdadero jefe de la organización criminal.

De acuerdo con declaraciones brindadas por el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, Esteban Ferrera funge como jefe operativo y figura visible del cártel, mientras que el liderazgo estratégico recae en Yonatan Estrada, quien mantiene un perfil bajo para evitar ser detectado por las autoridades.

Las investigaciones indican que Estrada es el encargado de coordinar operaciones criminales y alianzas con otras estructuras delictivas de carácter transnacional.

Las autoridades indicaron que Yonatan Estrada vivió durante varios años en México, donde supuestamente tuvo contacto con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), experiencia que le habría permitido fortalecer la estructura criminal en Honduras mediante métodos de operación más sofisticados.

Tanto Yonatan Estrada como Esteban Ferrera continúan prófugos de la justicia.

Varios miembros del cartel han sido detenidos en los últimos días.

Cártel del Diablo con vínculos transnacionales

Las investigaciones apuntan a que el cártel mantiene alianzas transnacionales con redes criminales dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica, aprovechando corredores clandestinos entre Honduras, Guatemala y El Salvador para movilizar cargamentos ilícitos.

Igualmente, estas organizaciones funcionan bajo esquemas similares a otros cárteles regionales, conectándose con estructuras internacionales para el trasiego de cocaína y lavado de activos.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, explicó que este grupo no responde a un fenómeno local aislado, sino a patrones delictivos importados desde el extranjero.

“Está manejado por un cerebro de México, con conductas transnacionales”, afirmó, al detallar que se trataría de una “transferencia de conductas de otros países” hacia el territorio hondureño.

El criminólogo Gonzalo Sánchez.

Efecto cucaracha

Por su parte, el abogado y analista Gonzalo Sánchez señaló que la expansión de estas estructuras podría estar relacionada con la presión ejercida contra el narcotráfico en México, lo que estaría provocando el desplazamiento de estos grupos hacia Centroamérica.

Estoy casi seguro que esos cárteles están dirigidos por cabecillas de México”, expresó Sánchez, quien explicó que este fenómeno responde al llamado “efecto cucaracha”, donde organizaciones criminales se trasladan a otros países ante la ofensiva de las autoridades.

El experto añadió que muchos de estos líderes tendrían experiencia en estructuras del narcotráfico internacional, la cual sería transmitida a grupos locales dedicados a actividades como el secuestro y la extorsión.

La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Información sirve para coaccionar

De su parte, Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad, dijo a Proceso Digital que la mayoría de estructuras criminales en especial el Cártel del Diablo opera de forma transnacional.

Esta es una tarea para los entes de inteligencia, tienen los recursos de formación para hacerlo, pero “si usted va agarrar la información de inteligencia, toda esa información que tiene y a la hora de la hora no la va aplicar para brindar seguridad, sino para coaccionar, no son generadores de justicia, ellos mismos tienen la información pero la utilizan para coaccionar”, arguyó.

Advirtió que esto convierte a los funcionarios en deshonestos.

Afirmó que si la información que manejan la utilizaran para aplicar la justicia, todas las instituciones funcionarán.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Semidesarticulado “El Cártel del Diablo”

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que las operaciones policiales contra la estructura criminal conocida como “El Cártel del Diablo” han dejado como resultado varios detenidos, el debilitamiento de su liderazgo y la presunta herida de bala de su cabecilla, Esteban Ferrera.

Más de 300 agentes policiales y equipos especiales de Seguridad están desplegados en la zona para lograr que la justicia finalmente alcance a quien consideran el señor de las montañas. A la par se ejecutan operativos por la vía aérea.

La Policía sostiene que, aunque se encuentre herido o debilitado, su peligrosidad sigue siendo máxima debido al armamento de alto poder que aún maneja su círculo cercano. Para muchos en la región, la paz no regresará hasta que esa frase deje de ser una advertencia real y se convierta en el cierre de un capítulo violento en la historia de Yoro.

Elementos policiales mantienen una intervención en los municipios de Sulaco, Yorito y Victoria, en Yoro; así como en Marale, Francisco Morazán, con el objetivo de dar captura a miembros de la temida organización delictiva.

Piezas importantes fuera de circulación

Las capturas de presuntos integrantes del denominado “Cártel del Diablo” comenzaron el pasado 26 de abril, tras el secuestro y asesinato del pastor evangélico y empresario Óscar Núñez, crimen que conmocionó al departamento de Yoro y al resto del país. La Policía Nacional confirmó la captura del primer sospechoso, identificado con el alias de “Puñal”, señalado como el negociador de la organización criminal, encargado de realizar llamadas extorsivas y negociar pagos de rescate. Según las investigaciones, también habría recibido más de medio millón de lempiras exigidos por la liberación de la víctima. El detenido fue remitido a San Pedro Sula para enfrentar cargos por secuestro agravado y asesinato.

Posteriormente, el 2 de mayo, las autoridades confirmaron la captura de un segundo implicado en el caso del pastor Óscar Núñez. Aunque no se reveló su identidad, se informó que era una pieza importante dentro de la estructura criminal y que residía en el municipio de Marale, Francisco Morazán. Ese mismo día, los cuerpos de seguridad aseguraron que mantenían cercados a los miembros de la banda en sectores de Sulaco, Yorito, Victoria, el norte de Francisco Morazán y el este de Comayagua.

El 5 de mayo, un operativo ejecutado en Yoro dejó la captura de Modesto Murillo Gutiérrez, presunto encargado logístico del “Cártel del Diablo”. De acuerdo con el informe policial, el sospechoso intentó escapar de un cerco de seguridad, pero fue detenido por agentes policiales. Tras su captura, las autoridades decomisaron varias armas de fuego, cargadores, municiones y otros accesorios presuntamente utilizados por la estructura criminal. Además, fue señalado como colaborador cercano del líder de la organización.

En 20 días suman nueve los detenidos vinculados al temido cártel criminal, una de las estructuras del hampa más perseguidas en Honduras, pero que a la par ha mostrado sus vínculos transnacionales.

Un día después, el 6 de mayo, la Policía Nacional informó sobre la captura del tercer integrante activo del cártel durante un operativo realizado en el caserío El Calichón, en Marale, Francisco Morazán. El detenido fue identificado con el alias de “El Supremo, Corta Cabezas”, de 39 años y originario de Sulaco, Yoro. Según las investigaciones, fungía también como encargado de logística de la estructura criminal. Durante la operación, las autoridades decomisaron un arsenal compuesto por armas de uso prohibido, cargadores y abundante munición.

Las acciones policiales continuaron el 7 de mayo con la captura de Harold Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”, y Selvin Zerón Murillo, alias “Serrucho”, considerados brazos derechos de Esteban Ferrera Rodas. Ambos fueron detenidos en una zona montañosa de Yoro mientras presuntamente brindaban apoyo al líder criminal, quien continúa prófugo. Hernández es investigado por la muerte y decapitación de una mujer, mientras que Zerón Murillo está vinculado al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez. Durante el operativo se decomisaron drogas, chalecos antibalas, armas de fuego, municiones e indumentaria policial.

El 9 de mayo fue capturado José Luis Ferrera Rodas, supuesto hermano del líder de la estructura criminal, durante un operativo en la aldea La Danta, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. Posteriormente, el 11 de mayo, fueron detenidos Ruth Dalila Martínez, señalada como jefa financiera del cártel y vinculada a extorsión, y Leonel Mejía Cruz, identificado como el principal distribuidor de drogas de la organización en Yorito, Yoro. Finalmente, el 12 de mayo, las autoridades capturaron en Santa Bárbara a Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, señalado como segundo al mando y mano derecha de “El Diablo”.

Nueve personas vinculadas al “Cártel del Diablo” han sido capturadas hasta el momento. Las autoridades reiteran que los operativos continuarán hasta desmantelar la red por completo y llevar justicia a las víctimas de sus actividades delictivas. IR