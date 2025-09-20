Cerca de 700 vuelos retrasados en aeropuertos de Dallas por falla de telecomunicaciones

Washington — Una grave falla en equipos de telecomunicaciones paralizó las operaciones aéreas este viernes, dejando cerca de 700 vuelos retrasados en el aeropuerto Dallas-Fort Worth (DFW) y provocando también cancelaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el problema fue un proveedor local de telefonía, no de sus propios equipos, y afectó al sistema de Dallas, que gestiona el radar y las comunicaciones para los aeropuertos DFW y Love Field.

Las aerolíneas más impactadas por la interrupción incluyen American Airlines, que opera un hub principal en DFW, y Southwest Airlines, cuyas operaciones en Love Field también sufrieron demoras y cancelaciones.

American emitió una alerta de viaje para sus pasajeros, permitiendo reprogramaciones sin cargos, mientras que Southwest reportó demoras y vuelos cancelados en el aeropuerto de Love Field.

El servicio fue restablecido al final de la tarde, aunque los aeropuertos de la ciudad advirtieron que persistirían retrasos por el efecto acumulado de la interrupción.

Mientras los vuelos estaban atrasados en masa, se registraron cerca de 200 cancelaciones y los retrasos eran de treinta minutos a dos horas. EFE

