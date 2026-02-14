Cerca de 500 quejas por violaciones a los derechos laborales atendió el Conadeh en últimos cuatro años  

Tegucigalpa- Al menos, 483 quejas de violaciones a los derechos laborales, según el relato de los propios afectados, atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en los últimos cuatro años (2022 y 2025), período en el que se responsabiliza como responsables de violentar los derechos del trabajador a más de 60 instituciones gubernamentales, estatales y empresas del sector privado.

De las quejas interpuestas, ante esta Institución Nacional de Derechos Humanos, la Unidad de Estadísticas del Conadeh identificó, como hallazgo, más de 30 modalidades violatorias del derecho al trabajo.

Se estima que, en más del 50% de los casos, atendidos por el Conadeh, se identificó que ocurrieron, al menos, tres modalidades violatorias a este derecho en cada queja; dos en el 44% de ellas y una en el 6% de las mismas.

Despidos injustificados, la modalidad violatoria más denunciada

Entre las modalidades violatorias de los derechos laborales figuran el despido injustificado, que representa cerca del 70% de las quejas atendidas, a esta se suman el hostigamiento, el acoso laboral, la persecución política, los traslados injustificados, abusos de autoridad, discriminación, malos tratos, renuncia forzada, hostigamiento sexual.

Además, el irrespeto al contrato laboral, difamación en las redes sociales, falta de pago mensual, negación del derecho a vacaciones, falta de asignación de labores, el no pago de prestaciones, el cambio de horario sin justificación, la negación de traslados, las amenazas a muerte, las malas condiciones laborales y el sueldo injusto, entre otros.

Mujeres y hombres por igual denuncian violaciones a sus derechos laborales

Las violaciones a los derechos humanos son denunciadas, ante el Conadeh, tanto por hombres como por mujeres.

De las quejas atendidas por el Conadeh se desprende, entre otros hallazgos, que, en más del 60% de los casos, las violaciones a los derechos laborales de la mujer provienen de empresas o instituciones cuyas jefaturas son lideradas por hombres.

En el caso de los hombres, alrededor del 75% las violaciones a sus derechos laborales se dan en empresas o instituciones cuyos puestos de mando también son liderados por hombres.

Las modalidades violatorias más denunciadas, por las mujeres, son el acoso sexual, el hostigamiento, la persecución política, la discriminación y la difamación a través de las redes sociales.

Entre las ocupaciones y profesiones donde más se vulneran los derechos laborales de las mujeres están el ejercicio de la docencia, enfermería, empleadas de tiendas y restaurantes, abogadas y doctoras, por su parte, en los hombres, están los miembros de la Policía Nacional, los profesionales del derecho, los médicos y el personal técnico de empresas públicas.

En los últimos cuatro años, ante el Conadeh fueron denunciadas instituciones como el 911, COPECO, ENEE, Hondutel, el SAR, la Secretaría de Derechos Humanos y alcaldías municipales, entre otros.

El sector salud y educación los más denunciados

De las 483 quejas atendidas por el Conadeh, entre el 2022 y 2025, al menos, 131 fueron contra el sector de educación ya sea por despidos injustificados, irrespeto de contratos, persecución política y acoso laboral.

Por su parte, en el sector salud, el Conadeh atendió unas 80 quejas, entre otras cosas, por incumplimiento de contratos, traslados injustificados, falta de pago de sueldos, despidos injustificados y persecución política.

En lo que respecta al sector privado, los más señalados, por la supuesta violación de los derechos laborales son, restaurantes, tiendas de conveniencia, transporte y seguridad privada. Entre las modalidades violatorias figuran la falta de pago de prestaciones, discriminación, cambio de turno sin justificación, acoso laboral, hostigamiento e incluso explotación laboral.

Entre el 2014 y el 2025, el Conadeh atendió 1,369 quejas relacionadas con supuestas violaciones a los derechos laborales, de las cuales, los picos más altos tuvieron lugar en el 2014 con 257 quejas y el 2022 con 226. IR