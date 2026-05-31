Cepeda vota en Bogotá confiado en poder ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta

Bogotá – El candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, votó este domingo en Bogotá en las elecciones presidenciales colombianas, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro.

Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la senadora María José Pizarro.

El candidato fue recibido por una multitud de simpatizantes y de periodistas, a quienes saludó con las manos en alto. Una vez entró a su puesto de votación, mostró ante las cámaras su voto y lo depositó en la urna.

«A la ciudadanía: hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno», expresó Cepeda tras votar y señalar su confianza en que esta tarde celebrará la elección «del segundo Gobierno progresista de Colombia».

El candidato espera que la jornada de este domingo «consolide la democracia en Colombia» y sea un día pacífico en el que los colombianos elijan al próximo presidente de forma «libre».

«En estos años se ha elevado la conciencia política de la ciudadanía y el pueblo. Así que la jornada de hoy queremos que sea una jornada de democracia, del ejercicio pacífico, ojalá cordial, muy respetuoso, de los derechos de cada quien a elegir de manera libre y con conciencia», añadió Cepeda.

Además pidió a sus adversarios que lleven a cabo la jornada de votaciones «afianzando la legitimidad del proceso y del sistema electoral».

«Igualmente podemos decir que tenemos listo un dispositivo robusto y vigoroso para controlar el resultado, o por lo menos la observación electoral», añadió el candidato izquierdista.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.

Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primer vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos con mayor votación. JS