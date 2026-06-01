Cepeda reconoce que no tiene evidencias de irregularidades en resultados de las elecciones

Bogotá- El candidato izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no han encontrado hasta el momento evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del domingo, en la que quedó en segundo lugar.

«Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades», expresó Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en una rueda de prensa en Bogotá.

El candidato explicó que, durante la noche del domingo, su equipo puso en marcha un mecanismo de observación, control y verificación de resultados para revisar las inconsistencias que habían motivado su decisión inicial de poner en duda el conteo preliminar y la del presidente colombiano, Gustavo Petro, de no aceptarlo.

Petro, que desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral colombiano, publicó en la víspera un mensaje en el que rechazó los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo», dijo -en X- el mandatario, y añadió que el censo electoral utilizado por el sistema informático tenía «800.000 personas adicionales», aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Poco después, Cepeda endosó esa crítica y aseguró que esperará el escrutinio oficial antes de pronunciarse sobre los resultados.

«Debo decirlo con claridad también, porque en eso soy una persona honesta, rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes», reconoció hoy el candidato.

Cepeda señaló, sin embargo, que mantendrá su posición de esperar a que concluya el escrutinio oficial que hacen jueces de la República.

Según el conteo de la totalidad de las mesas informado por la Registraduría Nacional, el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) logrados por Cepeda, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. EFE (AD)