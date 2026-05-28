Cepeda anuncia que creará una Comisión Anticorrupción dirigida por el exjefe de la Cicig

Bogotá.– El candidato presidencial colombiano de izquierda, Iván Cepeda, anunció este jueves que si es elegido presidente creará una Comisión Nacional Anticorrupción que estará dirigida por el jurista Iván Velásquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

«El embajador Velásquez, como ustedes saben, posee la calificación y experiencia necesarias para llevar a cabo esta tarea estratégica en el Estado. (…) Su trabajo contribuyó en forma decisiva al desmantelamiento de extensas redes criminales infiltradas en la política colombiana», afirmó Cepeda, a tres días de las elecciones presidenciales.

El candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó un plan de cuatro puntos con los que busca, según dijo, «pasar de palabras a hechos».

El primer punto es la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que tendrá una función preventiva y se fortalecerá con datos públicos y modelos de inteligencia artificial, además de trabajar de manera coordinada con la Fiscalía.

Como segunda medida, presentará ante el Congreso un proyecto de ley nacional anticorrupción que será «una herramienta normativa de carácter decisivo» para combatir la impunidad, agilizar trámites y tipificar la corrupción como un delito grave.

«Los grandes corruptos no podrán tener detención domiciliaria», aclaró Cepeda, al tiempo que anunció que investigarán las redes y aparatos de corrupción.

El tercer punto es la promoción de la participación ciudadana y social en la política anticorrupción, que incluye la auditoría y vigilancia de recursos públicos.

Como cuarto punto, Cepeda anunció que el exministro de Defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2025) y actual embajador en Italia Iván Velásquez Gómez liderará este sistema anticorrupción en caso de ganar las elecciones de este domingo.

La labor de Velásquez estará orientada a «desmantelar las redes criminales y mafiosas que durante años se han enquistado en distintos niveles e instituciones del Estado».

«La experiencia, la independencia y la trayectoria de Iván Velásquez en la lucha contra la corrupción y la parapolítica constituyen una garantía ética y política para avanzar en la construcción de un Estado al servicio de la ciudadanía y no de intereses ilegales, criminales o para particulares», añadió Cepeda durante su declaración.

Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig entre 2013 y 2019, coordinó investigaciones judiciales como magistrado de la Corte Suprema y ayudó a revelar nexos entre congresistas y paramilitares en Colombia.

Colombia celebra este domingo 31 de mayo la primera vuelta de las presidenciales en las que la atención se centra en el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la derechista Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, entre once candidaturas.EFE/ir