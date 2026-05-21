Centroamérica y México revisan protocolos regionales para el control del gusano barrenador

San José – Autoridades de Centroamérica y México avanzan en la revisión de los protocolos regionales para prevenir y controlar la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos, informó este miércoles el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La revisión la realizan representantes de los servicios veterinarios oficiales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, junto con organismos internacionales y actores del sector privado vinculados a la sanidad animal, detalló el IICA en un comunicado.

Uno de los primeros pasos fue un taller elaborado esta semana en México, donde los representantes de los servicios veterinarios de la región comenzaron la revisión del protocolo de vigilancia epidemiológica para la detección temprana, notificación oportuna y la aplicación de medidas sanitarias en casos de infestación.

El otro protocolo se refiere a la definición de criterios para la movilización segura de animales susceptibles, con el fin de reducir el riesgo de introducción y dispersión del parásito y reforzar la coordinación regional en las acciones de control y erradicación.

El objetivo es fortalecer las capacidades de los países de la región en cuanto a la prevención, el control y la respuesta frente al gusano barrenador del ganado, con miras a su eventual erradicación.

Este gusano es una plaga causada por una mosca cuyas larvas afectan principalmente al ganado bovino, pero también a otras especies domésticas, silvestres e incluso a humanos. Su reciente reaparición, tras más de dos décadas de haber sido erradicada en la región, ha vuelto a generar impactos sanitarios, económicos y sociales significativos, explicó el IICA.

Ante este panorama, el IICA resaltó la importancia de «robustecer la cooperación regional, subrayar el valor del trabajo conjunto entre países e instituciones para fortalecer las capacidades técnicas y operativas en la región, y avanzar hacia mecanismos armonizados que permitan mejorar la vigilancia epidemiológica, el intercambio de información y el control de la movilización animal».

En este trabajo colabora con la región el IICA, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-APHIS), del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), entre otras.

El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.

Se han detectado miles de casos de gusano barrenador en animales en Centroamérica y México, y cientos en humanos, en los últimos años. JS