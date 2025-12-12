Centroamérica, México y EE.UU. refuerzan la acción regional contra el gusano barrenador

San José – El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este viernes que las autoridades y equipos técnicos de los servicios veterinarios de Centroamérica, México y EE.UU., fortalecieron la coordinación y definieron una hoja de ruta conjunta para contener la propagación del gusano barrenador del ganado.

El ente explicó que representantes de Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se reunieron en San José para construir estrategias coordinadas sobre el movimiento, la vigilancia y la inspección de animales para controlar la expansión del gusano barrenador del ganado.

«Este encuentro es de carácter estratégico porque busca cambiar el rumbo mediante una acción conjunta para cerrar rutas de dispersión, reforzar vigilancia, inspección y tratamiento antes del movimiento, reducir el tránsito irregular y asegurar un intercambio de información ágil», dijo el gerente del Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos del IICA, José Urdaz.

Y agregó: «Ningún país puede enfrentar solo este reto, la región logró erradicar esta plaga cuando trabajó coordinadamente».

El encuentro denominado ‘Reunión de Coordinación Regional sobre el Movimiento de Animales y el Control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG)’ fue organizado por el IICA en colaboración con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-APHIS).

En esa reunión participaron más de 50 actores clave, incluidos representantes del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El subadministrador adjunto de los Servicios Internacionales del USDA-APHIS, Ibrahim Shaqir, destacó que «el trabajo se debe centrar en alinear los sistemas de vigilancia, analizar los movimientos animales, encontrar formas prácticas de compartir información y mitigar riesgos, y fortalecer las prácticas operativas diarias en el campo».

Como parte del evento los países compartieron su situación epidemiológica y las medidas nacionales de control, revisaron marcos normativos de movilización animal y mecanismos de cumplimiento, y acordaron prioridades regionales para prevenir la expansión de la plaga.

La reunión también permitió examinar avances de planes nacionales y bilaterales y explorar oportunidades para ampliar estrategias que han demostrado efectividad, según la información oficial. JS