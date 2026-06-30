Centro Psicológico Hondureño avanza hacia el desarrollo de una prueba nacional para el autismo

Tegucigalpa – El nuevo Centro Psicológico Hondureño iniciará operaciones en la capital, con su propia prueba especializada para el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA), adaptada a la realidad nacional por el psicólogo Lester David Amador Pineda.

Amador se convirtió en el primer psicólogo hondureño certificado como Board Certified Behavior Analyst (BCBA) de Estados Unidos, considerada uno de los principales estándares internacionales.

Como parte de esta iniciativa, el especialista desarrollará una investigación para estandarizar una prueba psicométrica con baremos de la población hondureña, con el objetivo de crear el primer instrumento nacional para el diagnóstico preciso del TEA.

El proyecto impulsará terapias basadas en evidencia científica, de acuerdo a los modelos internacionales recomendados y la incorporación de terapias asistidas con animales.

Los impulsores de la iniciativa señalaron que este avance permitirá fortalecer el diagnóstico y tratamiento del autismo en el país, que reduce la dependencia de pruebas diseñadas para otros contextos.

Según sus promotores, este proyecto podría concretarse en aproximadamente un año y representaría un avance para la psicología en Honduras. AD