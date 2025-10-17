Centro Nacional de Huracanes recomienda vigilancia por onda tropical en el Atlántico con posible desarrollo rumbo al Caribe

Tegucigalpa/Miami-El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, informó este viernes que una onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central presenta condiciones para un desarrollo gradual en los próximos días, a medida que avanza hacia el oeste a una velocidad de entre 24 y 32 kilómetros por hora (15 a 20 mph).

De acuerdo con el último reporte de las 8:00 a.m. EDT, el fenómeno se encuentra a más de 1,000 millas al este de las Islas de Barlovento y genera una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas. Aunque las probabilidades de formación ciclónica son bajas en el corto plazo (10 % en 48 horas) y moderadas en el mediano plazo (30 % en siete días), el sistema podría fortalecerse ligeramente conforme se desplace hacia el Mar Caribe durante la próxima semana.

El NHC advirtió que, independientemente de su desarrollo, la onda tropical traerá fuertes lluvias y ráfagas de viento a las Islas de Barlovento a finales de este fin de semana, y posteriormente afectará amplias zonas del Caribe, incluyendo posiblemente a Centroamérica.

Asimismo, el boletín detalla la presencia de otra área no tropical de baja presión ubicada frente a la costa noreste de Estados Unidos, la cual podría adquirir características subtropicales durante el fin de semana antes de desplazarse hacia aguas más frías a inicios de la próxima semana.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a los países del Caribe occidental y Centroamérica, entre ellos Honduras, mantener vigilancia sobre la evolución de esta onda tropical, debido al potencial de lluvias intensas y condiciones adversas para la navegación marítima en los próximos días.LB