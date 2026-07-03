Centro de Estudios de la Mujer urge proteger derechos de trabajadoras domésticas

Tegucigalpa – El Centro de Estudios de la Mujer (CEM), junto a organizaciones feministas y sindicales, solicitó al Congreso Nacional avanzar en la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos de las trabajadoras domésticas.

La integrante del CEM, Ana Ferrera, explicó que la aprobación del convenio permitiría que este sector acceda a beneficios como seguridad social, jornadas laborales reguladas y un salario digno.

También incluye aspectos como descanso remunerado, y, principalmente, protección frente a la violencia y la discriminación en los centros de trabajo.

Ferrera señaló que muchas trabajadoras enfrentan jornadas extenuantes, además de casos de violencia sexual, física y otras formas de vulneración de derechos.

Por ello, también pidió impulsar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, enfocado en la prevención de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

La representante indicó que las organizaciones llevan más de diez años en busca de la ratificación, a pesar que el Consejo Económico Social emitió una opinión favorable el año pasado.

Según informó, todavía falta el respaldo de la Secretaría de Trabajo y el consenso político necesario para que el Congreso Nacional apruebe la iniciativa.

Ferrera destacó que durante una reunión reciente varias diputadas se comprometieron a conformar mesas de trabajo para analizar la propuesta y facilitar su eventual aprobación. AD