Centrales obreras y personal de Salud siguen tomas en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa- Las manifestaciones de parte de empleados públicos aglutinados en las Centrales Obreras, siguen este martes en protesta reclamando ajuste salarial, se han tomado la vía principal del centro a la altura de la Secretaría de Finanzas.

De igual forma continúan la protesta personal de salud a quienes también les adeudan entre cinco y seis meses de salario.

En esta ocasión la protesta se desarrolla en el centro de la capital Tegucigalpa a la altura de la Secretaría de Finanzas y otras calles aledañas.

En la zona se registra gran congestionamiento vehicular, por lo que se pide prudencia y paciencia a los conductores que se desplazan por el centro.

De igual forma a quienes deben ir a realizar alguna diligencia al centro y aún no se mueven se les notifica que no se desplacen en vehículo, porqué no hay paso debido a la toma que realizan los trabajadores públicos y del sector salud. LB