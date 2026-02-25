Centrales obreras rechazan iniciativa de Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – Las centrales obreras del país manifestaron este miércoles su rechazo a la propuesta de la Ley de Empleo a tiempo parcial.

Representantes de las centrales obreras se reunieron en el Congreso Nacional con la comisión especial encargada de socializar esta iniciativa de ley.

En ese sentido, uno de los representantes de las centrales obreras, Daniel Durón, manifestó que esta reunión no fue un proceso de socialización, sino de consultas.

“No estamos de acuerdo con la propuesta que se tiene actualmente en el Congreso Nacional y hemos ido más allá, nadie puede estar en contra que se genere empleo en el país y que se le dé a los jóvenes”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Advirtió que esta propuesta tiene un efecto grave porque trastoca el Código Laboral y la Constitución de la República generando peligro y repetición con la derogada de Ley de Empleo por Hora.

Sostuvo que no se puede afectar el ingreso de los trabajadores y se debe respetar al 100 % el Código Laboral vigente.

Durón indicó que el ingreso debe servir para no generar precariedad, incremente la informalidad y no haya más migración.

Detalló que el 78 % de los trabajadores asalariados ganan menos de 10 mil lempiras mensuales y están en precariedad laboral, por lo que un joven no puede subsistir trabajando entre cuatro a cinco horas laborales.

El dirigente obrero que Estados Unidos, los migrantes hondureños ganan 20 dólares la hora, y que sería una mala comparación la propuesta en Honduras porque se gana la misma cifra durante una semana.

El coordinador de la comisión especial, Alberto Cruz, dijo que el objetivo que la iniciativa de ley no debe ser pro empresa ni anti trabajador, sino que sea pro realidad.

Comentó que el Congreso Nacional, clase obrera y sector privado deben encontrar puntos de conceso y generar un instrumento jurídico que sea oportuno.

Mientras que la diputada nacionalista Sara Zavala comunicó que para el jueves, la comisión especial se reunirá con los representantes del sector privado para la socialización de la propuesta.

Detalló que el borrador de la ley contempla una jornada laboral reducir a 32 horas a la semana.

Zavala alegó que el fin es que los trabajadores que laboren en el sector informal puedan insertarse a un mercado formal y puedan tener derecho a vacaciones, un decimocuarto mes de salario, aguinaldo, seguro social y prestaciones. AG