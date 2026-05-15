Centenares de personas buscan una oportunidad laboral en feria de empleo en San Pedro Sula

San Pedro Sula-Con esperanza de encontrar trabajo y mejorar su situación económica, centenares de personas acudieron desde tempranas horas a la feria laboral organizada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula.

Desde muy temprano, jóvenes y adultos formaron largas filas en las instalaciones de la cámara empresarial con el objetivo de aplicar a distintas plazas de empleo ofrecidas por empresas participantes.

Muchos de los asistentes llegaron desde diferentes municipios del departamento de Cortés y otras zonas cercanas, motivados por la necesidad de obtener una oportunidad laboral en medio de las dificultades económicas y el desempleo que afecta al país.

“Vengo desde La Lima, desde hace un año busco empleo”, expresó una joven participante mientras esperaba ingresar a la feria laboral junto a decenas de aspirantes.

Otro de los jóvenes lamentó la situación laboral que enfrenta Honduras y señaló que “está duro encontrar trabajo en el país”, reflejando la preocupación de miles de ciudadanos que continúan en búsqueda de estabilidad económica.

La actividad reúne a una gran cantidad de personas interesadas en aplicar a vacantes en diferentes áreas, incluyendo atención al cliente, ventas, administración, producción y otros rubros.

Representantes de la CCIC destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para conectar a empresas con personas que buscan empleo, especialmente jóvenes que enfrentan dificultades para ingresar al mercado laboral.

La alta asistencia evidenció la necesidad de mayores oportunidades de trabajo en Honduras, donde numerosos ciudadanos continúan enfrentando desempleo y subempleo como uno de los principales desafíos económicos y sociales del país. IR