Centenares de feligreses participan en el Domingo de Ramos en Honduras

Tegucigalpa – Centenares de feligreses católicos capitalinos celebraron el Domingo de Ramos con la procesión de ramos en el centro de la ciudad de Tegucigalpa y con ello renuevan su fe en el inicio de la Semana Santa, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher, hizo un llamado a la feligresía a participar en las actividades de esta Semana Mayor y a una conversión en sus corazones.

-«Los hondureños necesitamos de la conversión, del perdón y dejar a un lado el odio, que esta Semana Santa una las familias, que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo llegue al corazón de cada uno de los ciudadanos», indicó Nacher en la homilía.

La marcha de procesión de ramos es el inicio de las actividades litúrgicas que tiene preparado la Iglesia Católica para la Semana Santa.

Los feligreses acompañaron la procesión desde la Iglesia El Calvario hasta la Catedral de San Miguel de Arcángel para conmemorar una vez más la entrada de Jesús a Jerusalén.

En la procesión asisten mayores de edad, niños, mujeres, hombres y jóvenes.

Uno de los feligreses comentó que su familia es católica y que todos los años participan en las actividades litúrgicas de Semana Santa.

Mientras que un integrante de las procesiones de los Caballeros del Santo Entierro recordó que desde niño participaba en las actividades de la Iglesia Católica.

Señaló que en otras parroquias habrá actividades durante el resto de este día para las personas que no pudieron participar en la procesión del centro de Tegucigalpa.

En las gradas de la Catedral de San Miguel de Arcángel y el resto del Parque Central se puede apreciar los vendedores de palma de ramos ofreciendo este producto a los feligreses que se apersonan para la misa que oficio el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher.

Nacher hizo un llamado a la feligresia Catolica a participar en todas las actividades programadas por la iglesia en toda Honduras.

«Los hondureños necesitamos de la conversión, del perdón y dejar a un lado el odio, que esta Semana Santa una las familias, que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo llegue al corazón de cada uno de los ciudadanos», indicó.

Mientras que a la par de la catedral se encuentran las tradicionales alfombras que se realizan todos los años, solo que, en esta ocasión, las colocaron entre la iglesia y el Parque Central, debido a obras de reparación en las calles.

En otras ciudades de Honduras también se pueden observar en las procesiones buena participación de feligreses que dan inicio a la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesucristo. IR