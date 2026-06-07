Cenaos vigila sistema de baja presión en el Pacífico que incrementará las lluvias en Honduras

Tegucigalpa – El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, informó que las autoridades mantienen vigilancia sobre un sistema de baja presión ubicado aproximadamente a 230 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, el cual podría evolucionar en las próximas 24 a 48 horas hasta convertirse en un disturbio o depresión tropical.

Según el experto, el fenómeno está favoreciendo el ingreso de abundante humedad desde el Océano Pacífico, lo que provocará un incremento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones sur, centro y suroriental del país.

Las precipitaciones comenzarán a intensificarse a partir de la noche del lunes y continuarán durante el martes y miércoles.

Argeñal detalló que se esperan acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros en promedio en varias zonas del país, mientras que sectores del sur de Francisco Morazán, incluyendo Sabana Grande, así como áreas montañosas de Opalaca, podrían registrar hasta 80 milímetros de precipitación. En otras regiones los acumulados oscilarán entre 20 y 30 milímetros, mientras que en el oriente serían menores.

Explicó que las altas temperaturas registradas durante los últimos días favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar tormentas intensas, actividad eléctrica e incluso caída de granizo. Además, advirtió sobre el riesgo de crecidas repentinas en quebradas y ríos, por lo que recomendó a la población evitar cruzar cauces durante o después de fuertes lluvias.

Las autoridades también alertaron a pescadores y habitantes de zonas costeras del Golfo de Fonseca sobre el incremento en el oleaje previsto para las próximas horas. Se estima que las olas podrían alcanzar hasta seis pies de altura, especialmente a partir de la noche del lunes, afectando sectores como Punta Ratón, Marcovia, Amapala y la ruta marítima entre Coyolito y la isla.

Argeñal señaló que, aunque la actividad ciclónica en el Caribe se prevé por debajo de lo normal debido a la influencia del fenómeno de El Niño durante los próximos meses, el sistema bajo vigilancia en el Pacífico representa una amenaza por las fuertes lluvias asociadas.

En ese sentido, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de los organismos de protección civil. IR