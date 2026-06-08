Cenaos vigila depresión tropical; prevén acumulados de agua hasta 100 milímetros en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa- El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, informó que las autoridades mantienen bajo vigilancia un sistema de baja presión ubicado a más de 300 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, el cual presenta un 90 por ciento de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Según explicó el experto, los modelos meteorológicos indican que el fenómeno podría fortalecerse durante las próximas horas, convirtiéndose inicialmente en un disturbio tropical y posteriormente en la tormenta tropical Cristina, que sería la tercera de la temporada en el océano Pacífico.

«Tenemos en vigilancia un sistema de baja presión que se encuentra más de 300 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca y se pronostica que tiene un 90 por ciento de probabilidad de formarse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas», señaló Argeñal.

De acuerdo con los análisis meteorológicos, el sistema avanzaría paralelo a las costas de El Salvador en dirección al Pacífico de Guatemala, donde eventualmente comenzaría a debilitarse. Sin embargo, durante su desplazamiento favorecerá el ingreso constante de humedad desde el Caribe hacia territorio hondureño, generando lluvias en gran parte del país.

Acumulados importantes de lluvia

Las autoridades prevén precipitaciones significativas durante los próximos días, especialmente en sectores de El Paraíso, el norte de Choluteca, la zona occidental de Olancho y regiones del occidente del país, donde podrían registrarse acumulados cercanos a los 100 milímetros de lluvia.

Asimismo, a partir del miércoles las precipitaciones tenderán a concentrarse en la zona suroccidental, particularmente en áreas cercanas a la frontera con El Salvador, donde se esperan acumulados diarios entre 60 y 80 milímetros, considerados niveles importantes que podrían generar afectaciones.

Argeñal indicó que la circulación asociada al sistema será determinante para la distribución de las lluvias y que Copeco mantendrá un monitoreo permanente para emitir alertas oportunas en caso de que las condiciones lo requieran.LB