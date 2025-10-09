Cenaos reporta dos sismos de baja magnitud en extremos opuestos del país

Tegucigalpa-El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que durante la noche del miércoles 8 de octubre se registraron dos sismos de baja magnitud en distintos puntos del territorio nacional.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 2.5 y una profundidad de 265 kilómetros, se localizó en el sur del país, en zonas cercanas a Monjarás, Amapala y Gualora.

El segundo sismo ocurrió en el noroccidente, con una magnitud de 2.7 y profundidad de 8 kilómetros, entre los puntos de Punta Gorda, Puerto Barrios y Cuyamel.

De acuerdo con el reporte de Cenaos-Copeco, ninguno de los eventos sísmicos causó daños materiales ni personales. Las autoridades recordaron que estos movimientos son comunes en el territorio nacional debido a su ubicación en una zona de alta actividad geológica, donde convergen diversas placas tectónicas.

Copeco reiteró el llamado a la población a mantener la calma y a seguir las medidas preventivas en caso de presentarse eventos de mayor magnitud.LB