Cenaos recomienda iniciar siembras antes del 10 de mayo pese a “pronostico desalentador”

Tegucigalpa – Pese a que se tendrá una larga sequía con lluvias hasta el mes de junio, el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, recomendó iniciar las siembras antes del 10 de mayo.

Explicó que todos los municipios fronterizos con El Salvador deben iniciar las siembras antes de esta fecha.

Para el centro y oriente se prevén lluvias después de la primera quincena del mes, por lo que podrían iniciar unos días después.

No obstante, en el occidente los suelos se encuentran óptimos para la siembra después de las últimas lluvias.

Argeñal explicó que Honduras tendrá una canícula o tiempo de sequía bastante prolongado, por lo que se esperan lluvias hasta el mes de junio.

No obstante, lo óptimo es iniciar las siembras antes del 10 de mayo, insistió.

Admitió que el pronóstico es desalentador con lluvias hasta después de un largo periodo de canícula.

“Los últimos pronósticos no son alentadores para mayo, pero para junio ya se observan algunas lluvias”, comentó.

La situación se torna crítica para el corredor seco, sur de Francisco Morazán y el departamento de El Paraíso, Valle, Choluteca y sur de Comayagua donde la canícula inicia a principios de julio y termina después del 20 de agosto. (RO)