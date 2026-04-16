Cenaos pronostica que la temporada de lluvias iniciará en mayo

Tegucigalpa – Para mayo está estimado el inicio de la temporada de lluvias en el territorio hondureño, señaló este jueves el coordinador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal.

Comentó que el inicio de la temporada de lluvias tendrá un retraso de cinco a diez días.

“Vamos a tener lluvias a principios de mayo en la zona fronteriza con El Salvador, después del 5 de mayo esperamos que se establezca bien la temporada de lluvias en la zona sur”, informó Argeñal.

Continuó diciendo que las lluvias inicien en el departamento de Francisco Morazán y parte central de El Paraíso a mediados de mayo.

Mientras que a finales de mayo se registre las primeras lluvias en los departamentos de Olancho y Yoro, indicó el coordinador de Cenaos.

Argeñal indicó que se espera acumulados de 20 milímetros de agua cada cinco días que es lo que requiere los cultivos para iniciar su ciclo de crecimiento,

Sobre el fenómeno de “El Niño”, estimó que será débil en mayo, pero que las temperaturas empezarán a calentarse rápidamente en los meses de junio y julio. AG