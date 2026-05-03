Cenaos pronostica persistencia de altas temperaturas para las próximas semanas

Tegucigalpa – Honduras continuará bajo condiciones secas durante los próximos días, con temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional.

El pronóstico fue brindado por el director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal.

Según explicó, estas condiciones se mantendrán al menos durante la próxima semana, con escasa nubosidad y pocas lluvias, sobre todo en horas del mediodía y la tarde.

Argeñal indicó que el cambio hacia condiciones más lluviosas podría comenzar después del 10 de mayo, principalmente en regiones del sur y centro del país, con transición gradual hacia la temporada lluviosa.

Ante este panorama, el especialista advirtió sobre los riesgos que estas temperaturas representan para la salud de la población. “La exposición prolongada al sol puede provocar cuadros de insolación y deshidratación”, señaló.

El meteorólogo recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, mantenerse bien hidratado y utilizar ropa adecuada para reducir los efectos del calor.

Para finalizar, hizo un llamado especial a proteger a los niños y personas mayores, quienes son más propensos a sufrir complicaciones por las condiciones climáticas. AD