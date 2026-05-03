Cenaos pronostica lluvias y chubascos para  la mayor parte del territorio nacional este domingo

Tegucigalpa – Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie, junto con la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe, provocará lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio nacional este domingo.

Así lo indicó el pronosticador de turno Jairo García, quien detalló que las lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados con actividad eléctrica se producirán sobre las regiones occidental, suroccidental y central

Pronóstico del tiempo para este domingo 03.05.2026. en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/upZ9bL3N26 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 3, 2026

Entre tanto, se suscitarán lluvias débiles aisladas en áreas del sur, oriente y norte del país.

No obstante, las altas temperaturas predominarán durante el día con máximas de 37 grados en los departamentos de Choluteca y Santa Bárbara.

Valle y Cortés tendrán máximas de 36 grados, pero su sensación térmica puede ser mucho mayor.

Los oleajes en ambas costas serán de uno a tres pies de altura, lo que significa condiciones óptimas para la faena y actividades de turismo. (RO)