Cenaos pronostica lluvias y chubascos para  la mayor parte del territorio nacional este domingo

Tegucigalpa – Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie, junto con la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe, provocará lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio nacional este domingo.
Así lo indicó el pronosticador de turno Jairo García, quien detalló que las lluvias y chubascos débiles, dispersos y moderados aislados con actividad eléctrica se producirán sobre las regiones occidental, suroccidental y central
Entre tanto, se suscitarán lluvias débiles aisladas en áreas del sur, oriente y norte del país.
No obstante, las altas temperaturas predominarán durante el día con máximas de 37 grados en los departamentos de Choluteca y Santa Bárbara.
Valle y Cortés tendrán máximas de 36 grados, pero su sensación térmica puede ser mucho mayor.
Los oleajes en ambas costas serán de uno a tres pies de altura, lo que significa condiciones óptimas para la faena y actividades de turismo. (RO)