Cenaos pronostica lluvias para mayor parte del territorio hondureño este sábado 

Tegucigalpa – Lluvias y chubascos de menor a mayor intensidad se suscitarán en la mayor parte del territorio nacional este sábado.

Así lo indicó el pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jorge Castellanos.

Una vaguada en superficie, más el aporte de humedad por la brisa del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos moderados y dispersos acompañados de actividad eléctrica sobre el occidente, centro y sur, detalló.

Asimismo, se esperan chubascos débiles a moderados y aislados en las regiones oriental y norte de Honduras, agregó.

No obstante, las altas temperaturas predominarán durante el día con máximas de 34 grados en los departamentos de Choluteca, Valle y Cortés.

Los oleajes en ambas costas serán de uno a tres pies de altura, lo que significa condiciones óptimas para la faena y actividades de turismo. (RO)