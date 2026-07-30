Cenaos prevé ingreso de dos ondas tropicales la próxima semana

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), anunció hoy que se prevé para la próxima semana el ingreso al territorio nacional de dos ondas tropicales.

Así lo confirmó el pronosticador de turno, José Pavón, quien detalló que la primera onda tropical ingresará al territorio nacional el próximo lunes.

La segunda onda tropical solo se monitorea su formación cerca de las costas de África, pero se prevé que ingrese al territorio hondureño en los días subsiguientes.

La primera onda tropical provocará lluvias con acumulados de hasta 40 milímetros tanto el día lunes como el martes, dijo Pavón.

La onda tropical dejará una buena cantidad de lluvias en casi todo el territorio nacional, enfatizó.

Lo anterior se convierte en una buena noticia para miles de familias que sufren el impacto de la sequía a causa del fenómeno climatológico El Niño que provoca una prolongada canícula en Honduras. (RO)