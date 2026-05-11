Cenaos advierte reducción de lluvias en 30% en Tegucigalpa

Tegucigalpa- El director de Cenaos, Francisco Argeñal, alertó que para este año se espera una reducción considerable en las lluvias debido a la influencia del fenómeno de El Niño, particularmente en Tegucigalpa que es una de las zonas del país donde menos llueve.

-Ante pronósticos de menos lluvia la captación de agua para las represas será más escasa la alcaldía llama a una “economía del agua”.

Argeñal explicó que entre mayo y junio las precipitaciones serán menores a lo normal y que durante julio también se prevén lluvias escasas, situación que impactará especialmente a Tegucigalpa.

“El promedio anual de lluvia en Tegucigalpa es de entre 800 y mil milímetros de agua, pero este año, con el fenómeno de El Niño, debemos restarle un 30 por ciento, es decir, lloverá mucho menos”, indicó.

Ante este panorama, la Alcaldía de Tegucigalpa a partir de este lunes, anunció que un comité técnico comenzará a evaluar constantemente los pronósticos climáticos para mantener informada a la población sobre el comportamiento de las lluvias y las medidas que podrían implementarse.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para cuidar el agua potable y ajustarse a los horarios de distribución establecidos en la capital.

Según se detalló, las colonias abastecidas por la represa El Picacho recibirán agua cada cinco días; las que dependen de Los Laureles, cada tres días y medio; y las abastecidas por Concepción, cada cuatro días.

Se detalla que la disminución de las lluvias obliga a reflexionar sobre la “economía del agua”, promoviendo un consumo responsable ante la amenaza de una mayor escasez en los próximos meses.LB