CENAOS advierte lluvias durante todo el fin de semana y una nueva onda tropical para el lunes

Tegucigalpa- El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco, Francisco Argeñal Pinto, informó que durante todo el fin de semana se registrarán lluvias en la mayor parte del territorio hondureño.

Mientras que para el lunes se prevé el ingreso de una nueva onda tropical que continuará generando precipitaciones en casi todo el país, incluyendo el litoral Caribe, donde en los últimos días se habían reportado pocas lluvias.

Según Argeñal, para este viernes se esperan lluvias generalizadas en todo el país, con acumulados de entre 20 y 30 milímetros en las zonas sur, centro y occidente, y hasta 60 milímetros en las partes bajas y zonas vulnerables.

El funcionario advirtió que las lluvias continúan incrementando las incidencias, principalmente en la capital, Tegucigalpa, donde se han reportado deslizamientos y saturación del suelo. Asimismo, señaló que existe un alto riesgo en la zona sur, especialmente en municipios de Valle, donde se mantiene vigilancia por la crecida del río Nacaome, que amenaza con inundar comunidades en las partes bajas.

De igual forma, se registra una crecida en el río Choluteca, lo que eleva el nivel de alerta en varios sectores del departamento de Choluteca.

Argeñal Pinto recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales de Copeco y evitar cruzar ríos o quebradas que presenten incremento en su caudal, ya que las lluvias podrían intensificarse con el paso de la nueva onda tropical a inicios de la próxima semana.LB